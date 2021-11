Santiago Nieto cancela participación en parlamento juvenil del Senado

"El está en silencio y lo vamos a respetar", dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, al informar que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, no participará este viernes en el Parlamento Juvenil que se realiza en esa instancia legislativa.

Santiago Nieto, quien renunció esta semana al cargo en la UIF luego de su boda en Guatemala, tenía programa dictar este viernes la ponencia "Activos Virtuales y sus Riesgos Frete al Lavado de Dinero" en el marco del segundo día de trabajos del Parlamento Juvenil.

"Hoy tenía una ponencia-conferencia Santiago Nieto, pero ha decidido estar en reflexión. Saben ustedes que esa es una tradición franciscana", dijo en su participación Monreal Ávila.

"Hoy está en silencio, en el lenguaje masónico cuando ya no participas en talleres, en trabajos o te retiras, se dice: ´estoy en sueños´. Él está en silencio y lo vamos a respetar", apuntó el también coordinador de Morena.

Comentó a los presentes que se comunicó con Santiago Nieto a quien le dijo que se trataba de una actividad académica, no política-partidista y que podía venir.

"Y le dije que la invitación estaba abierta que, para nosotros haber dejado el cargo, no implicaba que estuviera ausente de esta posibilidad de encuentro con ustedes. Pero, él decidió asumir una actitud franciscana y yo espero que le vaya bien. Le deseamos suerte a él y a su esposa, ya habrá oportunidad de que pueda él reinstalarse en su vida cotidiana", agregó.

Monreal expuso también ante jóvenes de diversas universidades de todo el país que México vive una etapa sin parangón después del triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, agregó, que su papel pasó de ser un opositor duro, "me he convertido en un conciliador puro".