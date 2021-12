Santiago Nieto se suma al gobierno de Nayarit

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hasta el pasado 8 de noviembre, se incorporará al gobierno de Nayarit como asesor.

El gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena) anunció que Nieto Castillo será asesor de su gestión a partir de enero.

En conferencia, el mandatario local indicó que la incorporación se da ante la situación financiera que atraviesa el estado.

"Ya hubo dos contrataciones que se habrán de reflejar en enero. Una, con una persona que tengo una coincidencia. Más allá de una amistad, por una necesidad que tiene Nayarit.

"Va a estar asesorando Santiago Nieto (...) Estuve con él planeando cosas; para mí es muy necesario reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, su transparencia y su vinculación a través de órganos de inteligencia que él conoce muy bien", detalló.

El pasado 7 de diciembre, durante una gira de trabajo por Nayarit del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador pidió el apoyo al gobierno federal, pues, dijo, la entidad vive en la angustia ante las deudas y la grave situación financiera.

Durante la presentación del Plan de Apoyo a Nayarit, el mandatario local señaló que no hay recursos para el pago de nóminas y aguinaldos de empleados.

"Nayarit tiene prisa, angustia y le apuesta totalmente a su gobierno", expresó Navarro Quintero en las instalaciones de la 13 Zona Militar, en Tepic.

El mandatario morenista manifestó que el gobierno debe 2 mil 625 millones de pesos al SAT, así como 441 millones de pesos al ISSSTE y al Infonavit.

Además, dijo, tiene una deuda a largo plazo de más de 5 mil 800 millones de pesos y una deuda a corto plazo de 300 millones de pesos, de los cuales han pagado 50 millones de pesos.

"Tiene un requerimiento para fin de año de mil 492 millones de pesos. Nos dejaron los servicios de salud con una deuda de más de 800 millones de pesos; en educación, de mil 869 millones de pesos, y a la universidad, 4 mil 500 millones de pesos".

El pasado 1 de diciembre, durante el mensaje que envió el presidente López Obrador por su tercer año de gobierno, en pleno Zócalo capitalino, reapareció Santiago Nieto Castillo.

Se encontraba en la sección de invitados especiales, donde estaban integrantes del gabinete.

Cabe recordar que Nieto presentó su renuncia a la UIF el pasado 8 de noviembre, luego de una polémica desatada en torno a su boda con la consejera electoral Carla Humprey, que se realizó en Antigua, Guatemala.

Tras la dimisión, el presidente López Obrador reconoció que Nieto es un hombre íntegro y un abogado profesional, pero dijo que no puede permitir que en su gobierno los funcionarios caigan en extravagancias.

El Mandatario federal calificó como buena la decisión de Santiago Nieto de haber renunciado y defendió el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la UIF.

Tras su renuncia, Nieto agradeció las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios para exponer su punto de vista; sin embargo, aclaró que tomaría un espacio de reflexión.

"Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares, y después políticas", señaló.

El mes pasado, el Ejecutivo no descartó que Santiago Nieto pudiera regresar al gobierno federal. "No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo. Tenemos que escuchar a la gente, que la gente opine.

"Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país", agregó.