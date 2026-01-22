Sarampión: ¿dónde y cómo puedes vacunarte?

La alza de casos de sarampión en México ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, creando un escenario epidemiológico complejo para el país.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud (SSA), el brote de sarampión inició en febrero de 2025 y hasta el 19 de enero de este año se ha registrado 7 mil 168 casos confirmados y 24 defunciones por la infección viral.

Según informes de la misma dependencia, más del 90% de los casos confirmados en el país corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Los cuadros graves y las defunciones se han concentrado principalmente en personas con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños y población con malnutrición o con sistemas inmunológicos debilitados.

Con el objetivo de contener el virus y no perder el estatus de "libre de la enfermedad", otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades hacen un llamado a la población para promover la vacunación como la principal medida de prevención contra esta enfermedad.

La SSA ha anunciado que las vacunas están disponibles en las instituciones públicas de salud, como en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, entre otras; y son totalmente gratuitas, sin importar la derechohabiencia de las personas.

Esto quiere decir que puedes acudir a cualquier unidad de salud pública y recibir la vacuna sin necesidad de estar dado de alta ante el IMSS, el ISSSTE o la institución correspondiente.

Para conocer los puntos de vacunación, puedes comunicarte al 079. En caso de estar en la Ciudad de México, puedes localizar el Centro de Salud más cercano dando clic aquí.

El secretario de Salud, David Kershenobich, ha informado que en 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas, por lo que el país cuenta con dosis suficientes para enfrentar el brote.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda la vacunación contra el sarampión en:

- Niñas y niños de 6 meses a 9 años

- Personas de 10 a 49 años sin esquemas completos de vacunación

- Menores en contacto con mujeres embarazadas

- Personas en periodo de lactancia

- Casos de enfermedades leves como febrícula, diarrea o infecciones respiratorias

- Personas con desnutrición.

