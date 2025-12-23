logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Fotogalería

¡MAGIA DE NAVIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sarampión en Chiapas: Salud descarta repunte

David Kershenobich confirma disponibilidad de vacunas para sarampión en Chiapas

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 03:26 p.m.
A
Sarampión en Chiapas: Salud descarta repunte

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), descartó un repunte de sarampión en Chiapas y aseguró que hay vacunas suficientes para esta enfermedad, así como millones de la vacuna invernal.

"Afortunadamente, ha disminuido el número de casos y no hay motivo de alarma", dijo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Kershenobich comentó que en reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y autoridades de salud se llegó a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado.

"Lo que sucedió en Chiapas es que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones y están evolucionando bien", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que la mejor medida es el cerco vacunal que se implementó de inmediato, con 25 manzanas alrededor del caso detectado: "Y un barrido vacunal en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez".

Insistió en la vacunación y aseguró que había colas en los centros de vacunación para aplicarse la dosis contra el sarampión.

"Tenemos millones de vacunas disponibles, tanto para sarampión como para la campaña invernal", señaló el titular de la Ssa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sarampión en Chiapas: Salud descarta repunte
Sarampión en Chiapas: Salud descarta repunte

Sarampión en Chiapas: Salud descarta repunte

SLP

El Universal

David Kershenobich confirma disponibilidad de vacunas para sarampión en Chiapas

Caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

SLP

SinEmbargo.mx

Los hechos, en dos operativos en Sinaloa y Jalisco

Claudia Sheinbaum elogia el libro Grandeza de AMLO en conferencia
Claudia Sheinbaum elogia el libro Grandeza de AMLO en conferencia

Claudia Sheinbaum elogia el libro 'Grandeza' de AMLO en conferencia

SLP

El Universal

La presidenta mexicana destaca la relevancia de la obra literaria del expresidente

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte
Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte

Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte

SLP

El Universal