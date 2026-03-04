Saskia Niño de Rivera desmiente muerte de Beto: está bien

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La activista y cofundadora de "Reinserta", Saskia Niño de Rivera negó la supuesta muerte de "Beto", el hombre privado de la libertad que entrevistó en el episodio más reciente de su podcast "Penitencia".

Impacto en la comunidad

La historia de "Beto" trascendió al volverse viral el fragmento donde el joven relató que al vivir en la calle desde los seis años fue reclutado por una organización que lo instruyó para atraer víctimas a un culto que realizaba supuestos rituales. Con solo una semana en YouTube, el episodio ya supera 14 millones de reproducciones.

Al revelar el nombre de una persona del espectáculo, sus declaraciones desataron gran controversia, provocando en los usuarios un fuerte interés por saber más de "Beto". Sin embargo, en días recientes circuló el rumor de que presuntamente el recluso había sido encontrado sin vida dentro de su celda, noticia que fue desmentida por Saskia.

Declaraciones de Saskia Niño de Rivera

Por medio de redes sociales, la también escritora puso fin a los rumores que circulan sobre la supuesta muerte de "Beto" y aprovechó para pedir que paren.

"El mundo del internet es un lugar muy dark, muy padre pero muy perverso también. Beto está bien, fuimos a verlo al penal y está contento", señaló.

Además, añadió que el joven se encuentra en óptimas condiciones y que están realizando una pequeña colecta para los reclusos del penal en situación de vulnerabilidad.

"Está recibiendo muchos de los mensajes de amor que le están mandando (...) Dejen de estar diciendo que ya no está con nosotros, por favor".

Cabe mencionar que anteriormente había compartido un clip donde invitó a su audiencia a no desviar la atención en ese capítulo, aclarando que "Penitencia" es un proyecto enfocado al análisis profundo sobre del origen de la violencia en México.