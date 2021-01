SAT alerta a contribuyentes de mensajes falsos y fraudes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), alertó a los contribuyentes para que no se dejen engañar en caso de recibir algún mensaje de dudosa procedencia.

Destacó que las únicas vías de comunicación oficiales que tiene con los causantes, es a través del buzón tributario, su página de internet: sat.gob.mx y el portal del gobierno federal: gob.mx/sat.

A través de estas vías, afirmó que se protege toda la información de los contribuyentes. Y no utiliza mensajes por WhatsApp ni por Telegram para contactar a los contribuyentes, advirtió.

Por lo que exhortó al público en general a denunciar cualquier mensaje o correo no oficial que reciban para evitar ser víctimas de algún engaño o fraude.

"En el SAT queremos prevenir que seas víctima de un ataque cibernético o phishing. Si has recibido mensajes de dudosa procedencia, denúncialo en: denuncias@sat.gob.mx".