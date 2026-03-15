SAT establece fechas para declaración anual

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La presentación de la

se consolida como el

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de mayor relevancia para los; este ejercicio permite transparentar ante la autoridad la relación entre los ingresos percibidos y el pago de impuestos correspondientes al año previo.De acuerdo con los lineamientos del(SAT), el objetivo principal es reportar las actividades económicas delpara determinar si existe un impuesto por pagar o un saldo a favor derivado de lasElpor la autoridad tributaria segmenta las fechas de cumplimiento según ladelPara las(empresas), el periodo de presentación comprende delal; por su parte, lasdisponen del 1 al 30 de abril de 2026 para formalizar este proceso.Es pertinente señalar que lasmantienen un, con fecha límite aldel año en curso.Expertos de la firma globalseñalan que ely forma evita el flujo de notificaciones y la imposición de multas que afectan la salud financiera.La relevancia de este trámite no solo radica en la obligación legal, sino en la posibilidad de recuperar recursos; según el análisis de la, "la correcta integración de las(como gastos médicos, hospitalarios o intereses hipotecarios) es el mecanismo legal que permite a los asalariados y profesionistas acceder a la".Lalaparano se limita exclusivamente a quienes poseen negocios propios. De acuerdo con la normativa vigente del SAT, deben cumplir con este reporte quienes trabajaron para dos o más patrones de forma simultánea, percibieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, o bien, quienes obtuvierona los 400 mil pesos (incluso provenientes de un solo empleador).Para realizar el proceso de manera eficiente a través del, los especialistas sugieren contar con los siguientes elementos:(RFC) vigente.- Contraseña activa o(firma electrónica).- Información detallada de ingresos y comprobantes deLafacilita el proceso al mostrar información precargada de lospor Internet (CFDI) emitidos duranteNo obstante, lade estos datos es crucial para asegurar que el cálculo sea preciso. Al finalizar el envío, el sistema genera uny, en caso de resultar un saldo a pagar, se emite unacon la fecha de vigencia correspondiente.