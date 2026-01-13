SAT implementa fiscalización en juegos y casinos digitales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los lineamientos mediante los cuales fiscalizará en línea y en tiempo real a los juegos, apuestas y casinos digitales, de acuerdo con la reciente reforma.

Incluye también a los cajeros automáticos de instituciones financieras que ofrecen el servicio de venta de boletos de juegos con apuestas y sorteos, así como las compañías de servicios de telecomunicaciones que realicen el cobro al jugador, del derecho a participar en juegos con apuestas y sorteos.

Según los anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 que dio a conocer este martes, las casas de juegos y sorteos y apuestas incluyendo los digitales deberán dar entrada disponible en forma permanente, de manera remota y automatizada a sus sistemas centrales de apuestas, de caja y control de efectivo, así como al sistema de cómputo.

Es decir, que deberán permitir el acceso del SAT (solo lectura) a los monitores de operación en tiempo real.

Cada máquina de juego deberá estar conectada a un convertidor de datos que permita el monitoreo de los mismos, instalado en las ubicaciones de la operadora y anexado directamente a las máquinas de juego, independientemente de la línea de negocio de que se trate.

Dicho convertidor de datos deberá interconectarse al sistema central de apuestas, así como al sistema de caja y control de efectivo, debiendo en todo momento mantener la integridad y evitar la manipulación de los datos almacenados.

Conexión permanente

Tener capacidad de conexión permanente en línea, usando conexiones de banda ancha.

Cuando no haya conexiones permanentes disponibles, se podrá usar comunicación por marcación con líneas fijas o a través de GSM (tecnología inalámbrica celular).

Entre otras cosas, tendrán que generar, con una frecuencia diaria, un reporte en formato XML, conforme al esquema de datos de XML publicado en el Portal del SAT, que incluirá los datos correspondientes a sus operaciones y movimientos de caja.

Tendrán que habilitar la comunicación al SAT, para los efectos de envío y consulta de información, a través de un enlace dedicado con cargo al operador del servicio.

Además del acceso en línea, deberá permitir la extracción y posterior entrega de datos en demanda a través de otro medio digital u óptico (tal como disco compacto) o usando un puerto compatible con USB 2.0.

De igual manera, llevar un registro al que pueda ingresar el SAT en línea y tiempo real, que genere un historial por cada jugador, el cual deberá contener los datos conformes los "Requerimientos de Información del Sistema de Cómputo".

El SAT supervisará así a los permisionarios autorizados por la Secretaría de Gobernación, ya sean personas físicas o morales, que se dediquen a las apuestas a caballos o galgos en vivo y de otros hipódromos.

También las apuestas deportivas y sorteos de números y predeterminados, los sorteos con imágenes o símbolos, máquinas de juego

De lo contrario, los dará de baja, al igual cuando no permita la supervisión, interrumpa u obstaculice sin causa justificada el acceso del SAT y a los órganos certificadores a los monitores de operaciones en tiempo real de los reportes diarios en formato XML.

El esquema tendrá una disponibilidad del 99.9% anual de los operadores y/o permisionarios que contraten sus servicios.