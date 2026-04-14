SAT inicia devolución de impuestos 2025 con monto autorizado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- El

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

) informó que ya se concretaron las primerasderivadas de la declaración anual del 2025.En un comunicado dio a conocer que se autorizó un monto depara los causantes que solicitaron supor(ISR). Lo anterior en beneficio de un millón 591 mil 951 contribuyentes.Destacó que eldeles de, es decir, dentro de un plazo mucho menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF).Con ello, ponderó, elreafirma sude cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia dey reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.Por su parte, el), aseguró que lasestán siguiendo su curso"Estamos a 15 días de que termine el plazo para la presentación de las declaraciones para personas físicas, tenemos informes de que lasestán fluyendo de manera", dijo el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales,Así lo prometió lapara agilizar dicho proceso, por lo que señaló que quienes presentaron su declaración en los primeros días de abril, ya están empezando a ver el resultado positivo.Enconfió en que no se den requerimientos como en años anteriores para retrasar el pago.No obstante, admitió que han tenido conocimiento de que a algunos contribuyentes elles detectóen supara hacer elSe trata de tener las, ya que en temporadas pasadas, se dieron situaciones en que losse hacían aincorrectas que no correspondían al contribuyente o"Esa es la razón por las cuales laestá poniendoen ello", explicó.Pero consideró importante esperar a verificar si al final, esa situación responde a cuestiones particulares o es algo masivo, lo que estaría generando el retraso de lasy presentar de nuevo la solicitud."No lo hemos visto de una manera generalizada; aestaríamos viendo la respuesta de las autoridades a las solicitudes de devolución de la mayoría de los contribuyentes".Respecto de las, comentó que fueron dentro de laenAl menos en elno detectaron intermitencias en lacomo en años anterioresEn cambio, detectaronen laen lo que se refiere alde los, lo que podría causar problemas para estar a mano con el fisco.Mencionó que lasdijeron que estánen ello; hay unpara identificar el momento en el que se puede acceder sin problema, pero es en lao de