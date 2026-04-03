SAT niega operativos masivos y bloqueos a contribuyentes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Debido a que sigue circulando

que pretende confundir a los contribuyentes y caer en

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, el(SAT) lanzó una alerta para no dejarse engañar.En un comunicado, mencionó que en las últimas semanas se ha detectado la difusión desobre supuestasdel órgano tributario.También alertó respecto a la existencia de un "del SAT" que, así como dede auditorías o el cierre de cuentas bancarias.Elllevar a caboa domicilio o elde cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco.Aseguró que esque esté fiscalizando el mal uso del concepto en transferencias, o que esta institución tenga un área que realicePo eso exhortó a los contribuyentes consultar únicamente fuentes oficiales, como el, comunicados de prensa yde esta institución, como X, Instagram, Facebook y TikTok.Lo anterior, ponderó, para evitar que resulten afectados directamente, ya que provocane inclusoRecordó a toda la población que ningunaentra en vigor sin antes ser publicada en los medios oficiales, como el(DOF) o los portales institucionales.Hizo énfasis en que sólo a través del fortalecimiento de la cultura contributiva, y una, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes se logrará reducir la evasión y la elusión fiscal, así como combatir la corrupción.