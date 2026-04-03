SAT niega operativos masivos y bloqueos a contribuyentes
Se recomienda consultar solo fuentes oficiales para protegerse de información engañosa.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Debido a que sigue circulandoinformación engañosa que pretende confundir a los contribuyentes y caer en fraudes
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, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una alerta para no dejarse engañar.
En un comunicado, mencionó que en las últimas semanas se ha detectado la difusión de mensajes dirigidos a pensionados o jubilados sobre supuestas visitas domiciliarias del órgano tributario.
También alertó respecto a la existencia de un "departamento de ventas del SAT" que ofrece automóviles, así como de operativos masivos de auditorías o el cierre de cuentas bancarias.
El SAT negó llevar a cabo visitas masivas a domicilio o el bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco.
Aseguró que es falso que esté fiscalizando el mal uso del concepto en transferencias, o que esta institución tenga un área que realice venta de automóviles.
Po eso exhortó a los contribuyentes consultar únicamente fuentes oficiales, como el portal del SAT, comunicados de prensa y redes sociales de esta institución, como X, Instagram, Facebook y TikTok.
Lo anterior, ponderó, para evitar que resulten afectados directamente, ya que provocan decisiones apresuradas e incluso fraudes.
Recordó a toda la población que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en los medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación (DOF) o los portales institucionales.
Hizo énfasis en que sólo a través del fortalecimiento de la cultura contributiva, y una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes se logrará reducir la evasión y la elusión fiscal, así como combatir la corrupción.
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