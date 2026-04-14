SAT responde sobre deducción de pagos en efectivo en declaración anual

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La presentación de la

representa un compromiso ineludible para los

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, quienes buscan optimizar su saldo a favor mediante lasSin embargo, existe una duda recurrente respecto a la validez de los. De acuerdo con el(SAT), la mayoría de los(como gastos médicos, dentales, hospitalarios o colegiaturas) pierden susi no se realizan medianteo bancarizados.Esta medida responde aque buscan garantizar lade efectivo yDe acuerdo con el, para que los gastos médicos, dentales, de nutrición o psicología sean deducibles, el pago debe realizarse invariablemente mediante cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o servicios.Según la(PRODECON), esta regla es una de las principales causas por las que las devoluciones automáticas son rechazadas. Si el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) indica que el pago fue en "efectivo", el sistema lo bloquea automáticamente, sin importar que se cuente con la receta o el servicio profesional.Esta disposición también se extiende al. El(CCPM) señala que ely transporte escolar debe cumplir con el mismo requisito de bancarización.La única excepción parcial son los, que pueden liquidarse en efectivo siempre que no excedan el límite de la(UMA) anual, aunque se recomienda siempre el uso depara evitar discrepancias.No basta con utilizar una tarjeta bancaria; la clave del éxito radica en la. De acuerdo con el(IMCP), el contribuyente debe verificar que el campo "" esté marcado como "Gastos médicos, hospitalarios y dentales" o el concepto correspondiente aUn error en este campo o la omisión delinvalida el. "Lastienen como finalidad ayudar a la economía del contribuyente", refiere el SAT, pero esto solo es posible bajo un estricto orden administrativo.