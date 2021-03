SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar "lavado"

Para asegurar unas elecciones libres de "lavado" de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de los participantes con tarjetas prepagadas, criptomonedas, donaciones, juegos y sorteros, traslado de dinero, empresas fantasma y factureras.

De acuerdo con la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, durante el proceso electoral se dará especial seguimiento a los clientes y usuarios de las actividades consideradas vulnerables al "lavado". ?Entre ellos destacan los candidatos, precandidatos, independientes, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, dirigentes sindicales y personas políticamente expuestas.?Las joyerías, galerías de arte, casinos, notarios, contadores, distribuidoras de autos, empresas de blindaje, inmobiliarias, emisoras de tarjetas y cheques de viajero, donatarias, activos virtuales y comercio exterior, tendrán que elaborar avisos antilavado de operaciones de los involucrados en las campañas políticas.

Santiago Nieto mencionó que debido a que es la primera ocasión que hay una guía vinculada en materia electoral entre el SAT y la UIF, hasta que acabe todo el proceso tendrán los datos de cuántos avisos fueron enviados por los sujetos obligados.? Destacó que generaron modelos de riesgo que les permita, a través de un algoritmo matemático en virtud de la cantidad de información con la que cuenta la UIF, detectar 254 variables para poder llegar a los casos con indicadores de "lavado" de dinero vinculado.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que los funcionarios recibieron instrucciones presidenciales para ejercer una mayor vigilancia durante las elecciones para asegurar un proceso democrático, ordenado y dentro del marco de la ley.

Para ello nos ha pedido una supervisión muy específica en materia de lavado de dinero en donde vamos a poner particular interés, ponderó.

No habrá filtraciones

Más adelante, Raquel Buenrostro aseguró que durante el proceso electoral no habrá filtración de información fiscal de los candidatos.?"El SAT está obligado a la secrecía fiscal, nosotros independientemente que estemos en periodo electoral o no, estamos obligados a la secrecía fiscal; no podemos filtrar información de absolutamente de ninguna persona física o moral en elecciones o fuera de elecciones", afirmó.

Aunque también mencionó que están obligados a dar información en materia de transparencia, por lo que en ese sentido tendrán que ver si se trata de información privada para reservarla como sería el caso de un candidato.

Explicó que si es una empresa presuntamente fantasma relacionada con un candidato, se reserva la información y quien la solicita tiene el derecho de interponer un recurso. El Inai es el que decide si es reservada o se entrega.?"Se pone particular atención como una alerta a todos los candidatos y empresas nuevas y fantasma que por ejemplo se dedican a vender botana y cambian de objeto", indicó.