Scooters eléctricos enfrentan operativos por procedencia ilegal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- En algún momento, muchas personas han considerado adquirir un medio de transporte personal que permita ahorrar tiempo y dinero en traslados cotidianos. Es por eso que empezamos a ver cada vez más bicicletas eléctricas, bicimotos y scooters que se han convertido en una alternativa cada vez más viable, principalmente por su facilidad para desplazarse en trayectos cortos dentro de la ciudad.

Regulación pendiente y lineamientos en CDMX

Sin embargo, aunque cada vez vemos más, notamos que aun no están reguladas en su totalidad. Esto ha generado que estos vehículos sigan circulando sin restricciones, pese a que ya existe una base legislativa que busca regular su uso.

Las autoridades capitalinas ya definieron algunos lineamientos con la circulación de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos, incluyendo carriles permitidos, obligaciones de seguridad y la posible implementación de placas para ciertos tipos de vehículos eléctricos ligeros. No obstante, la aplicación de estas disposiciones permanece sigue sin ser 100% oficial.

Y es que, tras la aprobación de la reforma correspondiente en el Congreso de la Ciudad de México hace aproximadamente seis meses, se estableció un plazo de 360 días para que la administración local realice las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. Entre los pendientes se encuentran ajustes técnicos como el diseño de placas y la definición del mecanismo de emplacamiento en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Mientras este proceso continúa, las bicimotos, bicicletas eléctricas y scooters siguen operando sin cambios regulatorios para los usuarios.

Acciones de la autoridad contra la comercialización ilegal

Aunque uno creería que las autoridades no pueden hacer nada, porque aun la ley no se los permite, la realidad es que si, ya que han realizado acciones enfocadas en la comercialización de estos medios de transporte. Comercios dedicados a la venta de bicicletas eléctricas y scooters han sido un blanco de revisiones tras detectarse unidades que no acreditaban su legalidad de importación.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, se han identificado alrededor de 3,500 locales en la zona del Centro Histórico que comercializan productos asiáticos de dudosa procedencia.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez, señaló que estas acciones reflejan una intención de combatir prácticas comerciales irregulares que afectan a empresas establecidas formalmente y generan condiciones de competencia desigual. Asimismo, manifestó la disposición del sector para colaborar con las autoridades en futuras revisiones.

Como resultado de estos operativos, algunos establecimientos dedicados a la venta de scooters eléctricos han sido clausurados en la alcaldía Cuauhtémoc.

El auge de las bicicletas eléctricas y scooters en la Ciudad de México también se explica por la amplia disponibilidad de productos importados, principalmente de origen chino. Factores como costos de producción, desarrollo tecnológico y economías de escala han permitido que estos vehículos lleguen al mercado local con precios accesibles, impulsando su adopción entre usuarios que buscan soluciones de movilidad económica.