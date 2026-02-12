Se agotan 350 vacunas contra sarampión en la GAM
Desde el 23 de enero, en GAM se han aplicado cerca de 4 mil vacunas contra sarampión en el módulo local.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Las350 dosis de vacunas que estaban disponibles en el módulo de vacunación
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
instalado en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se agotaron en poco más de dos horas, indicó personal de la demarcación.
En un principio se entregaron en el kiosco 200 dosis del biológico, las cuales se agotaron en aproximadamente hora y media, mientras que el segundo lote de 150 vacunas más, se agotó en aproximadamente una hora.
El personal a cargo de coordinar la vacunación indicó a quienes llegaban buscando ser inmunizados que podían esperar a que llegue otro lote o podían acudir a los otros módulos de la alcaldía.
Personas que recibieron la inmunización indicaron que el tiempo de espera para recibir las vacunas fue de aproximadamente hora y media.
Sharon y su esposo Jianhui, de origen chino, se vacunaron en el kiosco para prevenir un contagio, debido a que el extranjero viaja mucho fuera del país por su trabajo.
"Es que mi esposo viaja mucho a otros países y quisimos vacunarnos porque no queremos enfermar o llevar la enfermedad a casa con mis pequeñas", aseguró Sharon.
La Gustavo A. Madero es una de las alcaldía con más casos de sarampión confirmados, de acuerdo a la Secretaría de Salud capitalina.
Personal de la alcaldía informó que desde el 23 de enero hasta este jueves 12 de febrero se han aplicado aproximadamente 4 mil dosis de vacunas contra el sarampión en el módulo de la explanada.
no te pierdas estas noticias
Se agotan 350 vacunas contra sarampión en la GAM
SLP
El Universal
Desde el 23 de enero, en GAM se han aplicado cerca de 4 mil vacunas contra sarampión en el módulo local.
Coahuila reporta cocodrilos de pantano en presa Palo Blanco
SLP
El Universal
La Secretaría de Medio Ambiente y PROFEPA coordinan acciones para la captura y manejo seguro.
A casi 20 años, mantienen rescate de mineros en Pasta de Conchos
SLP
El Universal
A 20 años del siniestro, se han recuperado restos de 25 mineros y continúan las labores de rescate.