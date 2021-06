Se buscará a empresa para analizar contrato de renta de trenes de L12

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, buscará a la empresa CAF para analizar el contrato que tiene el gobierno capitalino en relación a la renta de trenes de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

"Hay dos partes que tiene el contrato que se está revisando también, una es el pago fijo y otra cuando esté en operación y la Secretaria de Finanzas, le di instrucciones para que inicie un diálogo con esta empresa mientras se sigue la revisión de los dictámenes", dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria local no quiso detallar nada en relación a la reunión que tuvo esta mañana con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Carlos Slim.

"No quisiera adelantar en este tema, hay que esperar. Hay una mesa técnica que es independiente, eso es muy importante, del trabajo que hace la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y eso es un tema y tiene que haber justicia, pero por otro lado, es nuestra responsabilidad, rehabilitar la Línea 12 (...) Asistí yo a la presidencia de la república, pero no podría yo comentar más", explicó.

Pese a que no quiso hablar sobre la reunión, Sheinbaum Pardo dijo que la ciudadanía tendrá la garantía de que se rehabilitará la Línea 12 del Metro, tras el colapso que se registró el pasado 3 de mayo.

"Es muy importante que el presidente de la república esté atento a ello (rehabilitación), hay una comisión, el día de ayer me reuní con esta comisión, que nos ha solicitado información, el Secretario de Obras está atento para dar toda esta información y vamos a seguir informando a la ciudadanía de lo que vayamos avanzando, va a haber absoluta transparencia en todo", destacó.

Por otra parte, luego de que el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro, Fernando Espino Arévalo expuso que es necesario que los trabajadores del organismo se integren al comité que está enfocado a restablecer lo más pronto posible el servicio de línea 12, la Jefa de Gobierno refirió que desde que iniciaron los peritajes externos, se ha solicitado colaboración de ellos y que ahora es necesario el apoyo de expertos en la materia, aunque trabajarán de la mano.