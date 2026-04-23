Se debe investigar estancia de hijo de Ebrard en embajada: Sheinbaum

Después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió que su hijo vivió en la embajada de México en Reino Unido cuando él era canciller, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que de manera automática tiene que abrirse una investigación.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que "hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso normar. Si no existen esas normas, normar las características de las embajadas".

"Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación.

"No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido", dijo la Mandataria federal.

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El secretario de Economía reconoció recientemente que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó durante aproximadamente seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.

Esto, luego de que el columnista de EL UNIVERSAL, Claudio Ochoa, publicó el texto "Los huéspedes VIP de la embajada de Londres", en el que señala que el hijo del funcionario residió en el inmueble diplomático entre 2021 y 2022, durante la gestión de la entonces embajadora Josefa González Blanco.

Ebrard explicó que la estancia de su hijo ocurrió en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando él se desempeñaba como canciller y estaba enfocado en la adquisición de vacunas para México.

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Relató que, tras conversar con la embajadora, ella le ofreció recibir a su hijo en la residencia diplomática mientras realizaba estudios.

"Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente seis meses", dijo.

El funcionario detalló que su hijo viajó al Reino Unido con la intención de tomar cursos relacionados con neurociencia, pero decidió regresar antes de lo previsto debido a que las clases se impartían en línea y había restricciones sanitarias.

Ebrard rechazó cualquier irregularidad y sostuvo que no hubo uso indebido de recursos públicos.

"Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la proclamación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente", aseguró.

Añadió que, durante su estancia, su hijo organizó una exposición enfocada en la salud mental de la comunidad durante la pandemia, y defendió su conducta al señalar que "siempre ha sido intachable".

El titular de Economía también criticó las versiones difundidas sobre el tema, al considerar que existe "mezquindad" en los señalamientos.