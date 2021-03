Se dejará atrás rémora de fraude electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobiernos federal y estatales darán "muy buena lección" en las elecciones, pues dejarán atrás la rémora del fraude electoral.

Luego, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, cuna de la Revolución Mexicana, el Ejecutivo aseguró que una de las grandes aportaciones de la democracia es que nadie se sienta absoluto, porque, dijo, los contrapesos son indispensables y que el pueblo tenga en sus manos el poder.

Al hacer entrega del Hospital General de Gómez Palacio Durango, que tardó más de siete años en construirse, refirió que esta gira de trabajo es la última en esta etapa, ya que está por entrar la veda electoral.

"Tenemos que ser muy respetuosos como gobierno, para que en los procesos electorales sean los ciudadanos los que decidan y que no haya interferencia de los gobiernos municipales, estatales ni del federal.

"Que haya democracia, que se garanticen elecciones limpias y libres, que dejemos atrás esa rémora del fraude electoral, creo que vamos a dar muy buena lección", añadió.

En su segundo día de gira por el norte del país, aprovechó para hablar de la democracia, previo a los comicios de junio, los más grandes en la historia reciente y en los que se renovará la Cámara de Diputados y estarán en disputa 15 gubernaturas.

Llama a cuidar comicios

En San Pedro de las Colonias, tierra donde vivió y forjó sus ideales Francisco I. Madero, el Mandatario hizo un llamado para cuidar que las próximas elecciones sean limpias, porque la democracia, afirmó, es una asignatura pendiente desde la época de la Colonia. "Estamos obligados a establecer la democracia, porque no nos va a traer el cuerno de abundancia o crecimiento, empleo y prosperidad, no, pero nos aporta cosas importantes.

"[Nos aporta] que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos, eso es la democracia. Son contrapesos, equilibrios", reiteró.

Señaló que si domina un único partido, si hay sólo un hombre fuerte, si existe una dictadura, el pueblo nunca es escuchado o tomado en cuenta, pero que cuando hay democracia es distinto, pues hay competencia.

Por ello, destacó el Acuerdo Nacional por la Democracia, que el martes pasado suscribió con todos los gobernadores para que no haya fraude electoral y que se destierren las malas prácticas.

Con el acuerdo, destacó el Ejecutivo federal, "le vamos a estar rindiendo homenaje al presidente Madero, se los comentaba yo a los gobernadores".

Al evaluar los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, López Obrador explicó que en los tres siglos del periodo colonial no hubo democracia, sino hasta principios del siglo XIX, con el triunfo de la Revolución, cuando, dijo, se avanzó en lo social, pero no en la democracia, porque luego vino el régimen de partido único.

Señaló que en el 2000 se reconoció la alternancia, con el triunfo de Vicente Fox, y que luego hubo democracia con el movimiento de transformación de 2018, por lo que están obligados a establecerla.