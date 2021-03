Se está regulando el ingreso de glifosato a México, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no permitirá el cultivo del maíz transgénico, y en el caso del glifosato, se está regulando su ingreso a México pues no permitirá que se envenene al pueblo.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no se busca "producir por producir", sino se tiene que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias.

"Nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo.

"No vamos a permitir el maíz transgénico, y en el caso del glifosato estamos regulando su ingreso, porque está demostrado que causa daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud", dijo.