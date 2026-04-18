Se gastan 1,600 mdp para la limpieza
Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) ha pagado desde hace dos años más de mil 600 millones de pesos a empresas privadas para la limpieza y manejo de residuos de derrames, así como fugas por parte de la empresa, la cual ha estado envuelta en polémicas en los últimos días debido a derrames e incendios.
En cinco contratos, cuyas copias posee El Universal, se detalla que las empresas adjudicadas serán las responsables del manejo y disposición adecuada de todos aquellos materiales y residuos peligrosos que se usen para llevar a cabo los servicios contratados.
También se advierte que las empresas adjudicadas deberán llevar a cabo los servicios contratados preservando y conservando el medio ambiente, y deberán contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente, la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones.
Pemex reconoció que el derrame reportado desde inicios de febrero en el golfo de México fue causado por una fuga en uno de los ductos del complejo Cantarell.
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En noviembre pasado, Pemex entregó el contrato Servicios de remediación de sitios afectados por derrames, fugas y/o procesos de Pemex Exploración y Producción (primera fuente de abastecimiento) a las empresas Tecnología en Grúas junto con Figher Environment por 490 millones 346 mil pesos.
Además entregó el contrato Servicios de remediación de sitios afectados por derrames, fugas y/o procesos de Pemex Exploración y Producción (segunda fuente de abastecimiento), por 326 millones 897 mil pesos, a las firmas Grumexsa y Servicios Industriales e Integrales Bestra.
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