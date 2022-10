Se han recabado 189 denuncias ligadas al "Cártel Inmobiliario", asegura Fiscalía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía Capitalina dio a conocer más detalles sobre la manera en que operaba el llamado "Cártel Inmobiliario" y el sistema financiero que utilizaban para el blanqueo de efectivo, sobre esta misma estructura criminal reveló el vocero de la institución, Ulises Lara, existen ya 189 denuncias penales, por lo que no descartan que conforme las investigaciones avanzan, se puedan dan a conocer más detenciones de personajes involucrados en este entramado.

"Hemos recabado un total de 189 denuncias penales que dan cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios. Dichas denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo", destacó el vocero de la Fiscalía Local.

En este sentido el funcionario refirió también que respecto a los inmuebles de alta plusvalía, propiedad de ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez vinculados a proceso, que recientemente fueron cateados por elementos de la Policía de Investigación, se llamó a comparecer a las personas que actualmente ocupan dichas propiedades bajo el carácter de comodato o arrendamiento.

Esto para deslindar responsabilidades de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas.

"Por tanto, nuestro equipo pericial lleva a cabo la determinación de los ingresos que los propietarios adquirían por estos conceptos, ya que en promedio un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales. Esto es, que de acuerdo con las indagatorias realizadas por Ministerios Públicos de la Coordinación General de Investigación Territorial, ex servidores públicos obtenían un beneficio en apariencia lícito a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y sobre todo, que se trate de recursos, como hemos mencionado, que probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales", continuó el vocero.

Destacó también que los ex servidores públicos ya mencionados de la alcaldía Benito Juárez, habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refiere que una de las líneas de investigación apunta a que dichas acciones no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos, situación que está por comprobarse.