Se hunden 96% exportaciones de Pemex a Cuba

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Ciudad de México.- México suspendió los cargamentos de petróleo y gasolinas a Cuba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó aranceles a los países que proporcionaran crudo a la isla.

A través de su subsidiaria Servicios Logísticos Integrales Mumiya, Pemex exportó a Cuba sólo 900 barriles diarios entre enero y marzo, un desplome de 96% frente al mismo periodo del año pasado.

Un informe que Pemex presentó en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos detalla que los envíos fueron por 256.2 millones de pesos, unos 14.2 millones de dólares, y representaron 0.2% del total de exportaciones de la compañía que Juan Carlos Carpio Fragoso dirige desde mayo pasado.

Hace un año y mediante Gasolinas Bienestar, Petróleos Mexicanos exportó 19 mil 600 barriles diarios de crudo y 2 mil barriles diarios de derivados a la Mayor de las Antillas, por un total de 3 mil 100 millones de pesos, unos 200 millones de dólares.

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Esto significó 3.3% de todas las exportaciones de crudo y 1.9% de las ventas de derivados.

El Universal solicitó a Pemex una postura y detalles sobre la reducción en sus envíos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, después de que el pasado 30 de enero entraron en vigor los aranceles de la Casa Blanca a países que vendan o proporcionen crudo a Cuba, pero no dio respuesta.

El consultor en Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini, opinó que la reducción responde a la amenaza de Trump de imponer aranceles: "se podría decir que es política, igual que la decisión de enviar petróleo a Cuba".

"Es conveniente la decisión, porque Cuba no paga ni ha pagado en muchos años los envíos de petróleo", comentó el consultor durante una entrevista.

Este diario ha consultado en varias ocasiones a Pemex del registro de pagos de Cuba por los hidrocarburos enviados, pero responde que es asunto entre privados.

Por su parte, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, comentó que el gobierno y la estatal deberían estar obligados a transparentar montos, comprobantes de pago y acciones debido a que se utilizan recursos de la Federación y eso es un asunto público.