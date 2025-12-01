Se inscriben 43 aspirantes para contender por FGR

Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre, tras la salida anticipada de Alejandro Gertz Manero.

De las 43 personas que cumplieron los requisitos de la convocatoria pública emitida por el Senado de la República, solo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, quien actualmente es la encargada del despacho de la FGR.

Entre otros nombres que aparecen en la lista destacan el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer.

De esa lista, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado deberá seleccionar al menos a 10 candidaturas para enviarlas a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que de esos nombres, elija una terna que deberá presentar ante la cámara alta para continuar el proceso de elección de quien será titular de la FGR.

