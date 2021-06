Se instalaron 107 mil 563 casillas en todo el país: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que hasta las 10:23 de la mañana, hora del centro del país, se instalaron 107 mil 563 casillas.

Aún se espera que continúe la instalación de las áreas de votación sobretodo en las regiones con otro huso horario.

Son poco más de 162 mil 891 casillas las contempladas a instalar en esta jornada electoral.

Sin embargo, se prevé que unas 300 no sean instaladas por cuestiones de seguridad y porque en regiones de usos y costumbres, la población no lo permita.

La jornada electoral de este 6 de junio dio inicio a las 8 de la mañana y se prevé que el cierre de casillas electorales se efectúe a las 18:00 horas.

Sin miedo y con cubrebocas

Ni la pandemia del Covid-19 o la violencia preelectoral frenaron la afluencia de votantes en las más de 162 mil casillas instaladas para la jornada electoral de este domingo 6 de junio.

Cubrebocas, gel antibacterial y una discreta sana distancia, fueron el común denominador entre los votantes y funcionarios de casilla que desde temprana hora comenzaron con la faena para la instalación de casillas.

--El ingrediente extra: medidas sanitarias

Este domingo, la contingencia sanitaria por la pandemia Covid-19 integró un ingrediente extra a las elecciones intermedias de este 2021, consideradas las más grandes y complejas por la elección de 15 gubernaturas, renovación de la Cámara de Diputados, 30 Congresos locales y dos mil presidencias municipales.

Como planeó el Instituto Nacional Electoral (INE), se tomaron medidas adicionales para evitar contagios por Covid-19 como la toma de temperatura, asegurar que exista sana distancia, desinfección de casillas cada que pasa un votante y mínimo contacto.

Mientras, ya se pueden observar largas filas de ciudadanos buscando ejercer su voto. Varios, muy precavidos, se formaron desde las seis de la mañana para ser de los primeros y evitar las aglomeraciones.

--No hay miedo, salen a votar

Como podía esperarse, algunas casillas electorales presentaron demoras en su instalación. Por ejemplo, en la Ciudad de México se reportaron retrasos en instalación de casillas en alcaldías como Álvaro Obregón y Cuauhtémoc y en estados como Hidalgo.

También se han reportado algunos incidentes como en Oaxaca con la quema de instalaciones del Consejo Municipal Electoral como una forma de protesta contra el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), sin embargo, ello no ha provocado que la gente deje de salir a votar.

--Candidatos y funcionarios emiten su voto

También a las casillas electorales se dieron cita candidatos y funcionarios. El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador emitió su voto en una casilla instalada a un costado del Palacio Nacional, donde tiene oficialmente su domicilio.

Tras votar por el candidato a la alcaldía Cuauhtémoc, así como por diputados locales y federales, el Presidente expresó: "¡Qué viva la democracia!".

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación manifestó que se han registrado filas enormes en las casillas.

"Ha sido realmente una convocatoria cívica de primera", destacó.

En la Ciudad de México, en una casilla de Tlalpan también emitió su voto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se dijo confiada en que los capitalinos saldrán a votar este 6 de junio.

"Confío en que la gente salga a votar. Hasta el momento no tenemos reportados incidentes y confiemos en que así continúe", dijo Claudia Sheinbaum mientras esperaba su turno.

También así lo hicieron candidatos que causaron polémicas en las campañas electorales como Samuel García en Nuevo León o Evelyn Salgado en Guerrero.