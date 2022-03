Se le pasó la mano a López Obrador con la respuesta a la Eurocámara, dice Lorenzo Meyer

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Al presidente Andrés Manuel López Obrador "se le pasó la mano" con la respuesta que dio a los miembros del Parlamento Europeo, a quienes llamó "borregos" luego de que condenaran la violencia en contra de los periodistas en México, consideró el historiador Lorenzo Meyer.



"Les contesta no con la delicadeza de un diplomático, sino con la dureza y llaneza que no se usan en el lenguaje diplomático, no se usa, quizá se le pasó la mano a nuestro presidente. Podía haber usado otro término que no fuera el de borregos, que nosotros sí lo entendemos perfectamente, porque en nuestro lenguaje político la borregada se ha usado desde hace mucho", opinó Meyer en entrevista con Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Luego de que el Parlamento Europeo condenara este jueves la violencia en contra de los periodistas en México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió a los eurodiputados que era lamentable que se sumaran como "borregos" a la estrategia golpista de corrupción porque, según resaltó, en el país se respeta la libertad de expresión y el trabajo de prensa.

La respuesta emitida la noche del jueves le ha valido críticas a la administración del Presidente López Obrador, quien este viernes reconoció que él mismo escribió, junto con otros funcionarios, entre ellos su vocero Jesús Ramírez Cuevas, la postura del país ante esta condena.

El Gobierno mexicano pidió a los eurodiputados informarse "y leer bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto". Y de paso les dijo que "México es un país libre, independiente y soberano".

El Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes —que ya han acabado con la vida de seis reporteros en lo que va de 2022— se investiguen de manera "rápida, exhaustiva, independiente e imparcial".

Lorenzo Meyer señaló que es notorio que el presidente "ya está fastidiado con los políticos españoles y que ve en el Parlamento Europeo una continuación de la posición de esta facción política española, de esta derecha española".

"En el fondo también queda claro que no le afecta, que no le da gran importancia a eso, y es que no la tiene. Es llamativo, pero no hay nada central que quede afectado. La relación política difícil con España ya está, esa no la va a hacer peor, esa ya está bastante mal", expresó el profesor emérito del Colegio de México (Colmex).

Meyer dijo que México sí está en un conflicto interno con el crimen organizado "de los mil demonios y, en efecto, los periodistas locales son uno de los blancos, pero desde luego que no son el único".

"Si yo estoy viendo México desde fuera debo poner al mismo nivel los otros montones, miles de mexicanos asesinados en este mundo del crimen organizado. Sacar a los periodistas es muy bueno para los críticos, pero es que el problema es de mucho fondo y los eurodiputados no parecen haberlo notado ni tocado", dijo.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.