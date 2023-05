Se manifiestan en Chihuahua por 13 migrantes desaparecidos desde 2021

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Con la intención de exigir una respuesta a las autoridades, familiares y colectivos de 13 migrantes desaparecidos se manifestaron este día frente al palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua.

Los 13 migrantes desaparecieron el pasado 25 de septiembre del 2021 cuando buscaban llegar a los Estados Unidos, por lo cual a 1 año 8 meses sus familias siguen exigiendo respuesta.

De acuerdo con información que han dado a conocer las familias de las víctimas, se tuvo información de ellos por última vez cuando pasaban por el tramo de Coyame del Sotol y Lomas de Arena, en municipio de Guadalupe en Chihuahua.

Pese a las múltiples búsquedas que han realizado y la exigencia de apoyo y justicia a las autoridades, no se ha logrado dar con el paradero de los desaparecidos, por lo cual las familias decidieron este día manifestarse en la Cruz de Clavos que se localiza frente al palacio de Gobierno.

Los familiares de los migrantes desaparecidos portaban mantas con las fotografías de las víctimas, así como cartulinas con mensajes como "¿y si fuera si madre o su hijo, tú qué harías?", entre otros.

De acuerdo con lo que comentaron en la manifestación, exigen a la Fiscalía General del Estado en Chihuahua una respuesta además de denunciar que no cuentan con equipo como drones o unidades para realizar las búsquedas en las zonas desérticas de la frontera en donde fueron vistos por última vez los migrantes en el 2021.

Los migrantes que siguen siendo buscado por sus familias son: Rodolfo Guzmán, Emanuel Aguilar, Elías Girón, Javier Ricardo López, Benigno Alberto Álvarez, José Luis Pallares, Amador Aguilar Mendoza, Luis Carlos Islas Villegas, Lorenzo Abraham González Mendoza, Alan Ricardo Salas Torres, Daniel Alonso Villa Rascón y otras personas más de quienes se ha pedido resguardar su identidad.

De momento las autoridades estatales en Chihuahua, no han brindado alguna postura sobre esta manifestación.