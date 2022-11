Se manifiestan en FGR vestidas de novias

A-AA+

A gritos de "se llama Leonel y vamos por él", "es padre de Efrén y vamos por él", más de una treintena de mujeres vestidas de novias del colectivo Caso 992 se manifestaron en la Fiscalía General de la República (FGR) por violencia vicaria que algunas de ellas han padecido.

Las manifestantes acudieron para mostrar su apoyo a Ingrid de los Ángeles Tapia, dirigente del colectivo Caso 992, quien presentó una denuncia penal contra su expareja Leonel Rodríguez, para que se le separé de su cargo por corrupción y peculado.

"Voy a presentar formalmente una denuncia de hechos por actos presuntamente de corrupción, no sólo por tráfico de influencias, sino por uso indebido de uso de atribuciones, porque Leonel Rodríguez Farías desde 2015 y hasta esta fecha ha venido adjudicándolas directamente a favor de una empresa denominada Mesidor Consultores, S. C. por varios millones de pesos que es propiedad de su amante", dijo.

En la manifestación pacífica, Claudia Sánchez, integrante del colectivo Caso 992, mencionó que acudieron para presentar la denuncia a María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Anticorrupción, en contra de Leonel Rodríguez Farías, quien se presume coordinador de asesores del secretario de Hacienda.

"Venimos a presentar la denuncia, además que nos digan en dónde trabaja Leonel Rodríguez para poder notificarlo y que de manera respetuosa el gobierno federal nos diga donde labora este funcionario para que pueda responder por sus obligaciones alimentarias", resaltó.

Detalló que Rodríguez Farías ejerció violencia vicaria y ha tenido una deuda alimentaria por más de 20 años, por eso piden justicia no sólo por este caso emblemático, sino para los casos que este colectivo ha dado a conocer para otras mujeres que viven ese tipo de violencia.

Luego de entregar la denuncia, casi al filo del mediodía, las manifestantes dejaron la Fiscalía General de la República para ir hacia el Ángel de la Independencia, con el emblemático tema Canción sin miedo.

Las decenas de mujeres vestidas de novias recorrieron las calles de la colonia Cuauhtémoc ante la sorpresa de los citadinos que se atravesaban a su paso.

Llegando al monumento, el cual estaba cercado, las manifestantes prendieron una bengala morada como símbolo feminista que les fue abriendo paso entre los automóviles que recorrían Paseo de la Reforma.

Al sol del mediodía, el colectivo Caso 992 llegó al Ángel de la Independencia, en dónde colocaron dos mantas con las leyendas: "Presidente, ¡contratar corruptos es corrupción!" y "¡No a la violencia institucional!".

Luego, las integrantes del colectivo Caso 992 rodearon el monumento y con canciones feministas como coro comenzaron a entregar volantes con la leyenda: "La historia criminal de Leonel Rodríguez Farías".