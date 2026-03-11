logo pulso
Nacional

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono

La estabilidad atmosférica y radiación solar intensa favorecen la acumulación de ozono en la ZMVM.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 05:45 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La

Comisión Ambiental de la Megalópolis
(CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase I de contingencia

ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como sus medidas y restricciones para la tarde de este miércoles 11 de marzo.
Lo anterior, luego de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que, durante este día, la calidad del aire ha sido mala, desde las 13:00 horas, alcanzado una concentración de 146 ppb, en la estación en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC) para las 15:00 de la tarde.
Esto, debido a que aún persiste la influencia del sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país, el cual, a lo largo del día ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, además de cielo mayormente despejado con radiación solar intensa sobre el Valle de México, factores que han favorecido la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo; a esto ha contribuido el viento débil con dirección variable que se ha registrado dentro del valle, dando lugar a que la calidad del aire sea mala.
El siguiente boletín se emitirá este miércoles a las 20:00 horas o antes, si las condiciones cambian.

SLP

El Universal

