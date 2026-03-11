Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La

(CAMe) dio a conocer que se mantiene la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ambiental por ozono en la(ZMVM), así como sus medidas y restricciones para la tarde de este miércoles 11 de marzo.Lo anterior, luego de que elde la Ciudad de México informa que, durante este día, la calidad del aire ha sido mala, desde las 13:00 horas, alcanzado una concentración de, en la estación en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC) para las 15:00 de la tarde.Esto, debido a que aún persiste la influencia delsobre el centro del país, el cual, a lo largo del día ha generadode moderada a fuerte, además de cielo mayormente despejado consobre el Valle de México, factores que han favorecido la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo; a esto ha contribuido el viento débil con dirección variable que se ha registrado dentro del valle, dando lugar a que la calidad del aire sea mala.El siguientese emitirá esteo antes, si las