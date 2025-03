“Se mete el sol y la vida se apaga”

Culiacán, Sin.- Dicen los culiacanenses que cuando se oculta el sol, empiezan a despertar los demonios de la violencia que, en seis meses, han ocasionado el cierre de más de 300 negocios ubicados en el centro de ese municipio.

Las constantes disputas entre “La Chapiza” y “La Mayiza”, facciones del Cártel de Sinaloa, han provocado el cierre de bares, cines, antros, casinos y otros lugares de esparcimiento.

El encierro que se autoimpusieron los propios habitantes de la ciudad de Culiacán, para evitar ser blanco de alguna agresión que acabe con su vida, ha provocado la quiebra de muchos y diversos establecimientos.

De acuerdo con organizaciones empresariales locales, la violencia en Culiacán en estos seis meses ha generado una pérdida diaria de más de 400 millones de pesos.

“Cuando se mete el sol comienzan a salir los demonios, porque empiezan a caer los reportes de balaceras, el incendio de locales, de autos abandonados, y la única precaución que nos queda es refugiarnos en nuestras casas”, dice Carlos, un estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Hay tantos muertos, tantos desaparecidos que ni siquiera se puede celebrar y aunque queramos no se puede porque no hay dónde. No hay negocios abiertos, no hay fiestas, no hay bodas, no se celebra nada en Culiacán porque estamos de luto. Es una ciudad muerta”, dice el joven, quien cursa la carrera de Leyes.

A partir de las 7 de la noche las calles comienzan a vaciarse. Todo mundo se mete a sus casas y ya no salen más que a sus trabajos la mañana siguiente.

En el día es común ver convoyes con elementos del Ejército, la Policía Estatal y Municipal y la Guardia Nacional recorriendo las calles.

Los niños, adolescentes y jóvenes se entretienen con reuniones en casa de los amigos, ya sea para ver películas, para jugar o escuchar música. Pero ya no salen.

Al menos unos 10 antros de la localidad tuvieron que cerrar definitivamente ante la escasez de clientes, como El Casanova, El Grito y La Consentida.

En el Culiacán de hoy se acabaron las camionetas y autos de lujo circulando por las principales avenidas con la música de banda y los corridos a todo volumen.