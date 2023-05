Se percibe sismo la noche de este miércoles en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La noche de este miércoles se percibió un sismo en varios puntos de la Ciudad de México. El movimiento fue corto y violento, al menos así se sintió en la alcaldía Cuauhtémoc de la ciudad.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento fue de 2.3 grados, tres kilómetros al noreste de la Magdalena Contreras, a las 22.20 horas. Minutos después ajustó la cifra a 3.0.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad informó que "Se percibió un movimiento telúrico esta noche en Ciudad de México. Mantenemos comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos para descartar cualquier eventualidad".

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que todo "se encuentra en calma luego del sismo percibido en algunas alcaldías".

Al respecto, Luis Gerardo Quijano, alcalde de La Magdalena Contreras, epicentro del microsismo, precisó que este movimiento, que tuvo su epicentro a tres kilómetros del Noreste de la alcaldía, hasta el momento no ha generado ningún daño.

En redes sociales se reporta que el movimiento se sintió en la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y la Cuauhtémoc. En partes de Iztapalapa no se sintió. El Metro de la Ciudad informó en redes que no había ninguna novedad, tampoco en el Metrobús. En entrevista para Foro TV Martí Batres, secretario de gobierno, informó que no tenía por ahora reportes de daños.

Apenas este lunes una falsa alarma se había disparado en más de 800 puntos de la Ciudad.

"Tranquilidad" pidió Humberto González, director General Táctico Operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues los microsismos son movimientos comunes que ocurren en la capital del país.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo qué hay saldo blanco esta noche luego del movimiento telúrico de 2.3 con epicentro en Magdalena Contreras. Dijo que las aceleraciones en algunos puntos de la capital fueron imperceptibles y en otros no, sin embargo, se activaron los protocolos en todas las demarcaciones. Explicó que los microsismos ocurren todos los días en la República Mexicana, por lo que no es una situación nueva o extraña.

Explica el C5 porque no sonó la alerta sísmica este 10 de mayo de 2023

El C5 informó esta noche recordó a la ciudadanía que las alertas sísmicas no se activan cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México.