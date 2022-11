Se registra ola de hechos violentos en Acapulco

A-AA+

CHILPANCINGO, Gro.,noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este lunes, un grupo armado irrumpió en una casa en la colonia José María Izazaga, en Acapulco, y asesinó a una mujer e hirió a su esposo y a su hijo.

De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), alrededor de la 1:28 de la madrugada de este lunes en la calle Luis Echeverría, un grupo armado ingresó a una vivienda.

Dentro, los armados dispararon contra la madre, el padre y el hijo.

La madre, identificada como Leticia "N", murió en el lugar por los impactos de bala.

El reporte indica que la mujer recibió balazos en el tórax, la mandíbula, las manos y las piernas. En el lugar, los peritos de la fiscalía hallaron cuatro casquillos calibre 9 mm y 3 wcc 84.

Los dos hombres heridos fueron identificados como Jair, 49 años de edad, y Erick, de 19, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

A las 11 de la noche, en la colonia 5 de mayo, también en Acapulco, hombres armados incendiaron una casa.

El reporte indica que hombres armados llegaron rociaron gasolina y le prendieron fuego.

Dos horas antes, a las 8 de la noche, dos hombres y una mujer asaltaron la tienda Sanborns, ubicada a unos pasos del Zócalo del puerto.

El reporte indica que los asaltantes, con pistolas en mano, amenazaron a los trabajadores de la tienda; se llevaron dinero y productos. Huyeron en un automóvil de lujo.

Horas después, en la periferia de la ciudad, policías detectaron un automóvil y comenzaron una persecución. Se soltó un enfrentamiento y al final los agentes detuvieron a los tres asaltantes.

La tarde del sábado, hombres armados asaltaron una joyería en la plaza comercial Galerías Acapulco, sobre la Costera Miguel Alemán.

El reporte señala que alrededor de las 7 de la noche, cuatro hombres armados ingresaron a la joyería y se llevaron mercancía.

La alcaldesa, la morenista Abelina López Rodríguez, afirmó que la violencia de los últimos días en el puerto la está generando "gente que viene de Michoacán y de otros lugares" y que estos hechos "no tienen nada que ver con un ciudadano común".

"Yo solamente puedo decirles algo. Lo que se ve, o por lo menos lo que uno alcanza a informarse, (la violencia) no tiene nada que ver con un ciudadano común, últimamente se ha detectado gente de Michoacán, gente de otros lugares que no tienen nada que hacer aquí", aseguró López Rodríguez.