Se respeta a quienes no quieran vacunarse contra Covid por religión: AMLO

A pregunta expresa sobre las personas que no asisten a vacunarse contra el Covid-19 por cuestiones religiosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a respetar la libertad de culto, y recordó que la inoculación es voluntaria, pero llamó a la población a ponerse la vacuna, pues señaló que es segura y no produce efectos graves.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reveló que alrededor del 20% de la población no estaba de acuerdo en vacunarse, pero, aseguró, el porcentaje está reduciéndose y la gente pide que las vacunas ya lleguen a sus comunidades.

"Primero respetar las libertades, nadie puede ser obligado es voluntario y somos libres; convencer eso sí, persuadir, que es importante la vacunación, y que ayuda a protegernos, y la vacuna es segura, no produce reacciones graves, no tiene un efecto secundario que vaya afectar el organismo.

"Cada vez hay más ciudadanos que están solicitando la vacuna. En efecto, al principio había un porcentaje como un 20% en nuestras mediciones que no estaba de acuerdo, pero ahora se ha ido reduciendo ese porcentaje. Ahora que voy a las giras pues me demandan que quieren la vacuna, '¿y la vacuna cuándo?' La gente quiere que llegue la vacuna", dijo.