Se reúne AMLO con Carlos Slim y Claudia Scheinbaum; no dan declaraciones

A casi una semana que se presentará el dictamen del accidente de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en donde se señalaron fallas en su construcción por parte de la empresa de Carlos Slim, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con el empresario en Palacio Nacional.

En la reunión también se encuentra Claudia Scheinbaum, jefa de gobierno de la capital de la República.

La semana pasada, la empresa DNV entregó los primeros resultados del peritaje realizado tras el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

En los resultados que hay, hasta ahora, se mencionan deformaciones en vigas, fracturas en trabes y soldaduras.

El proyecto fue obra de un consorcio integrado por Grupo Carso, ICA y Alstom, pero el tramo que se derrumbó correspondió a la empresa de Carlos Slim.

El pasado viernes, el presidente López Obrador agradeció al sector empresarial, en particular al ingeniero, Carlos Slim que ha actuado de manera responsable e institucional, que está siempre en condiciones de llegar a acuerdos, no juega a las vencidas como "otros" que quieren someter al gobierno.

"Quedaron mal acostumbrados. En el caso de Carlos Slim no es así y de otros, hay un cambio importantísimo, tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida, porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, por la democracia", dijo en su conferencia mañanera.

Se van sin dar declaraciones

Tras una hora de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se retiraron de Palacio Nacional sin dar declaraciones a la prensa.

En punto de las 12:14 horas, Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional por el acceso de la calle Corregidora y sin detenerse a hablar con la prensa se reiteró en un vehículo con destino al edificio de gobierno de la capital de la República.

Doce minutos más tarde, el empresario Carlos Slim abordó su vehículo blindado color negro dentro del estacionamiento del recinto histórico para evitar ser abordado por la prensa, ahí reunida.

