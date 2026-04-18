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Se reunirá Sheinbaum con Alto Comisionado

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Se reunirá Sheinbaum con Alto Comisionado

Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que México presentará avances en cuanto a desapariciones ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, durante su visita a México la próxima semana.

En la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación reiteró el rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU.

"Estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, no solamente en materia de desaparecidos; no sé si siquiera se aborde el tema del CED, no necesariamente", dijo la titular de Segob al destacar el respeto a los derechos humanos en nuestro país.

En el Salón Tesorería, la encargada de la política interna del país mencionó que "no sabemos cuál sea el interés que tenga con respecto a México".

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"Una cosa es el contenido de un documento. O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia, nunca ha cambiado", dijo la funcionaria.

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