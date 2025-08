Se tomará en cuenta a todos en tema de reforma electoral: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "se va a escuchar a todos y se les va a tomar en cuenta" en los diálogos sobre la reforma electoral, tras la conformación de la Comisión Presidencial.

En su conferencia mañanera de este martes 5 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó en contra del exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, y aseguró que "México es más democrático" después de 2006 y 2012.

"Se va a hacer una consulta amplía (de la reforma electoral)", aseguró la Presidenta luego que se publicó en el Diario Oficial el decreto en el que se anuncia que los integrantes de la Comisión Presidencial son parte de su equipo.

La comisión estará integrada por Pablo Gómez e integrado por perfiles clave como Rosa Icela Rodríguez, Arturo Zaldívar, Ernestina Godoy y Lázaro Cárdenas Batel.

"Va a poder participar la oposición, va a poder participar expresidente del INE, va a poder participar todos, ya mañana hablamos de la reforma electoral, hoy nos toca Pemex", indicó.

Añadió que, Pablo Gómez y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó, acudirán el siguiente lunes a la conferencia matutina para informar del proceso de la reforma electoral.

- Se va a hacer una consulta amplia: Sheinbaum

Insistió la Mandataria federal que no solo se escuchará a los expertos, sino al pueblo porque "México es un país más democrático que el de 2006, es más democrático que el de 2012".

"Ahí está Ugalde para quienes nos escuchan. Luis Carlos Ugalde; 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles ´voto por voto, casilla por casilla´ y se negaron a abrir las casillas, solo abrieron el 8% de las casillas, se abre el 8% y se reduce la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón (...)", dijo.

"¡Ah, pero ahora son paladines de la democracia! Ellos definen, ellos dicen que somos autoritarios", expresó al mencionar que México "ya no es el de los fraudes".

"¿Se pueden incorporar los consejero electorales del INE?", se le preguntó.

"Pueden participar, más que incorporar. Se va a hacer una consulta amplia. Queremos una reforma electoral, primero que represente al pueblo y no es nada más ´bájale de tanto a los partidos a tanto´, sino mucho más profunda, entonces para eso tiene que haber una serie de debates, opiniones, posiciones, entonces va a haber el espacio para que todos opinen", respondió.

