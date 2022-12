Se unen voces en condena unánime

Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de periodistas y de derechos humanos, políticos y comunicadores condenaron el atentado con arma de fuego contra Ciro Gómez Leyva.

El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, dijo que lo ocurrido a Gómez Leyva se enmarca en una espiral de violencia ascendente contra la prensa en el país, que parece no tener fin.

“Desafortunadamente, no es un caso extraño, no es un caso único, lo atípico de lo sucedido en contra de Ciro es que no habíamos registrado un intento de homicidio en muchos años, desde el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, en 2015, en la Ciudad de México”.

Al condenar “enérgicamente” el atentado contra Gómez Leyva, Amnistía Internacional exigió a la FGR investigar los hechos y que cesen los ataques y las descalificaciones contra la prensa.

En un mensaje, señaló que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una de las actividades más peligrosas.

Por su parte, la politóloga Denise Dresser hizo un llamado a parar las agresiones contra los comunicadores. A través de sus redes sociales, refirió que en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido mencionada 75 veces, que “se han traducido en violencia en las redes y en las calles”.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, indicó: “Repudiamos la agresión sufrida por el periodista Ciro Gómez Leyva. Se debe garantizar la seguridad de todas las personas periodistas en México, que es de primordial importancia para el ejercicio de la democracia y la libertad de expresión”, expresó.

El periodista Joaquín López-Dóriga comento: “Ciro, querido. Qué bueno que estés bien, qué tristeza y rabia que lo hayan intentado. La agresión en tu contra nos agrede y nos indigna a todos. También nos preocupa. Te abrazo con cariño y solidaridad”.