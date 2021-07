Seade comparece para su ratificación como embajador en China

Jesús Seade Kuri destacó la importancia de rebalancear la relación de México y China, así como buscar en la misma tener una mirada de largo plazo, estratégica y no sólo coyuntural entre ambas naciones, ello durante su comparecencia ante la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión que analiza ratificarlo ante el pleno como embajador ante la República Popular de China la próxima semana.

En comparecencia virtual con Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, Jesús Seade destacó que México debe rebalancear las relaciones con China, ya que las exportaciones mexicanas a China, que si bien crecieron 10 por ciento en el 2020, aún están muy por debajo del potencial de nuestro país.

Destacó que la economía china tiene 70% del tamaño de Estados Unidos, pero fue la única economía grande que creció en el 2020 con 2.3% y será la que más crecerá en el trienio de la pandemia, es decir del 2020 al 2022. "Será economía del mundo en la próxima década".

Recordó que China es nuestro segundo socio comercial y el tercero mercado de exportación, el mayor fuera de Norteamérica.

Indicó que su plan de trabajo es fortalecer la relación con China donde se requiere la promoción inversión directa en sector productivos, sobre todo en tecnología y sectores industriales, subrayando la experiencia de México como exportador y como gran manufacturero en América Latina y las oportunidades como base productiva en América del Norte.

Planteó promover los productos agropecuarios mexicanos, incrementar el flujo turístico mediante el restablecimiento de la conectividad área directa y fortalecer los intercambios académicos y culturales, además de ampliar proyectos de capacitación y transferencia tecnológica entre los dos países.

Subrayó que la cooperación entre México y China debe tener una mirada de largo plazo, estratégica y no coyuntural. "China es un socio prioritario para México", dijo Jesús Seade, maestro y doctor en economía.

Cuestionado sobre los diferendos diplomáticos entre China y Estados Unidos, dijo que México debe dejar claro que tiene una relación muy buena y estratégica con los dos países. "La rivalidad que existe no ha sido obstáculo para que México tenga excelentes relaciones con ambos".

Informó que se reunirá con todos los gobernadores mexicanos para escuchar su visión de la relación con China y fomentar la atracción de inversiones en el país.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de dicha comisión, destacó la experiencia y conocimiento de Jesús Seade en las relaciones México y China, así como subrayó la importancia que la relación bilateral que debe estar encabezada por nuestros mejores perfiles.

Jesús Seade es ingeniero químico por la UNAM, maestro y doctor en Economía por el Colegio de México y por la Universidad de Oxford, fue economista principal del Banco Mundial y negociador del T-MEC.