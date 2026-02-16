Secretaría Anticorrupción sanciona a empresa por información falsa al IMSS
La sanción se notificó el 30 de enero y se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- LaSecretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso a la empresa Equipos Médicos Vizcarra, S.A., una multa de poco más de medio millón de pesos y una inhabilitación por un año para participar o celebrar contratos con la Administración Pública Federal por entregar información falsa
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en una licitación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En un comunicado, la dependencia federal detalló que la sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la licitación LA-050GYR989-E17-2021 para el "Servicio de desinfección sin contacto para Unidades Médicas y No Médicas 2021"; contenida en 21 constancias de capacitación del sistema de termonebulización, limpieza y desinfección a base de vapor al vacío.
Se indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 30 de enero y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La dependencia señaló que la empresa ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
"Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta".
También se mencionó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, pero advirtió que en caso de hacerlo, la secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta, afirmó, con apego a derecho y en protección del interés público.
no te pierdas estas noticias
Secretaría Anticorrupción sanciona a empresa por información falsa al IMSS
SLP
El Universal
La sanción se notificó el 30 de enero y se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Sheinbaum llama hipócrita a oposición por ausentarse en votación de 40 horas
SLP
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la ausencia de senadores opositores en la votación de la jornada laboral de 40 horas.
Jalisco registra mayor número de contagios de sarampión en 2026
SLP
El Universal
Jalisco es la entidad con más contagios confirmados de sarampión en lo que va del año 2026.