Secretaría de Marina retira a perros Karam, Hitzil y Kobu en Veracruz

Los agentes caninos, entrenados en la Ciudad de México, concluyeron su servicio activo en la Armada de México con un acto en Veracruz.

Por El Universal

Marzo 03, 2026 12:21 p.m.
A
Secretaría de Marina retira a perros Karam, Hitzil y Kobu en Veracruz

XALAPA, Ver., marzo 3 (EL UNIVERSAL).- "

Karam
", " Hitzil

" y "Kobu", elementos caninos pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México, fueron dados de baja en una ceremonia oficial.
Los agentes pastor belga malinois causaron baja del Servicio Activo de la Armada de México, por lo que fueron despedidos en las instalaciones de la Primera Región Naval del puerto de Veracruz.
El comandante de la Primera Región Naval, el almirante Ramiro Lobato Camacho, encabezó el retiro de los binomios caninos, los cuales fueron seleccionados y entrenados en el Grupo de Operaciones de Control de Binomios Caninos de la Armada de México con sede en la Ciudad de México.
Durante el servicio que prestaron a la Armada de México, los elementos caninos desempeñaron funciones como detección de narcóticos, explosivos, divisas y armas de fuego.
Durante el evento oficial, la Secretaría de Marina reconoció la fuerza de trabajo que hay en un binomio canino para continuar contribuyendo a la seguridad de los mexicanos.

