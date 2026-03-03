Sector privado de EU respaldan vigencia del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Un total de

, asociaciones, alianzas y organizaciones del

enviaron una carta a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) para solicitarle que mantenga la vigencia del T-MEC, se asegure su cumplimiento total en beneficio y se termine así con la incertidumbre.En la misiva, aseguraron que hay unanimidad del sector privado en torno a la importancia y los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y pidieron a la Casa Blanca no imponer nuevos aranceles a productos mexicanos y canadienses y restablecer el libre comercio.Asimismo, consideraron necesario "resolver" los temas de aranceles ypara que se implemente totalmente el T-MEC, de manera que sigan comerciándose libremente los productos que cumplen con las reglas de dicho acuerdo."Estamos preparados para trabajar de manera constructiva con el USTR hacia un resultado positivo que extienda el T-MEC, garantice la implementación total del acuerdo, resuelva irritantes y restaure la previsibilidad y certeza del comercio norteamericano, lo cual permitirá a las empresas acelerar sus decisiones de inversión y de cadena de suministro a largo plazo, evitando presiones de costos innecesarias", expusieron.En una misiva de cuatro cuartillas, aseguraron queson losmás grandes de Estados Unidos y proveedores de insumos esenciales, así como fundamentales para la fortaleza económica estadounidense.De ahí que, agregaron: "Nos inquieta que cualquier retroceso osustantivas puedan poner en riesgo estos beneficios".Sobre todo, porque la producción y lasde Estados Unidos dependen de procesos que requieren años para alcanzar altos niveles de eficiencia. Añadieron que la estabilidad en los requerimientos del T-MEC --las— y la previsibilidad en el ambiente comercial son esenciales para que las empresas sigan invirtiendo en América del Norte y continúen mejorando la competitividad".Las organizaciones dijeron que comparten el objetivo de la administración del presidente Donald Trump de tener un país "más seguro, resiliente y próspero".Pidieron al gobierno de la Unión Americana mantenerse cercano a los empresarios durante las negociaciones y hasta que se firme la extensión de dicho acuerdo comercial.La misiva la firman organizaciones de Estados Unidos como la, US Council for International Business,, Global Business Alliance, Corn Refiners Association, National Automobile Dealers Association, Alliance for Automotive Innovation,, Association of Equipment Manufacturers American Apparel & Footwear Association, entre otras.