Sectur reporta récord histórico de turismo en México en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).-

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(Sectur), presentó datos que indican que México alcanzó unEn lade la presidentade ese viernes 24 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez Zamora expuso losde turismo al mes de febrero que reflejan una llegada de visitantes internacionales de 8.5% más."Ocho millones de visitantes extranjeros llegaron solo llegaron en este mes de febrero y a la llegada de turistas internacionales cumplimos unen 20 años, y alcanzamos 3.88 millones de turistas; es decir, los que pernoctan en nuestro país, un 4.2%, pero representa el pico más alto en 20 años", destacó.En derrama económica mencionó 3 mil millones de dólares y resaltó loscon más de mil 602 millones de pesos que dejaron los cruceristas; un millón y medio llegaron a los diferentes puertos en febrero. Laincrementó 16%, agregó.Sobre el, la titular de Sectur presentó "una gran noticia" al mencionar que se vendierona turistas internacionales, que corresponde asi se compara con enero y febrero de 2025. Destacó la venta de entradas a través de distintas plataformas."Ya unplanea su viaje, compra su boleto y ya llega a México con unhacia el", dijo al destacar también elen Semana Santa.La presidentacelebró el uso delpor parte de