Sedena convoca a elegir nombre para el cachorro donado por Turquía

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de martes un cachorro pastor alemán llegó a tierras mexicanas para formar parte de los binomios caninos mexicanos.



El pequeño can fue donado por el gobierno de Turquía, en solidaridad y empatía, tras el fallecimiento del perrito Proteo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que participó en tareas de búsqueda y rescate por el sismo del pasado 6 de febrero en la ciudad de Adiyaman en Turquía.

Tras la llegada del cachorro, la Sedena convocó a la población a elegir un nombre para el pequeño pastor alemán recién llegado.

----Proteo II, Arcadas y Yardim, entre los nombres a elegir

A través de redes sociales, la Sedena postuló tres nombres para que los ciudadanos elijan cómo se llamará el perrito turco, que la mañana de este martes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" (AICM) y fue recibido por otros cachorros y elementos de la institución, donde le dieron la bienvenida y lo presentaron a sus nuevos compañeros.

Los nombres que la Sedena dio a escoger son: Proteo II, Arcadas y Yardim y la votación para elegir uno estará abierta hasta las 21:00 horas de este martes 2 de mayo.

Para votar por el nombre favorito se debe seleccionar las reacciones de Facebook: "Me gusta", para Proteo II, que significa "Yo Protejo"; "Me encanta", para Arkada?, que quiere decir "Amigo"; y "Me importa", para Yardim, palabra que significa "Ayuda".

En este link se puede votar por el nombre que llevará el nuevo integrante de la Sedena: https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/posts/pfbid02QaEZMqPkXMLATL9AYHJnWE9vv3Se3UTCEg26jLS3be9BbMkwWr51JkfhndPjaNkal

Hasta el momento, el nombre con más votos es Arkadas, que acumula 5.9 millones de "Me encanta".

¿Quién adiestrará al nuevo binomio canino?

El Cabo policía militar Carlos Villeda Márquez, quien fue manejador del perrito Proteo, será el nuevo manejador del cachorro de tres meses que fue donado por el gobierno de Turquía.

Villeda manifestó que ahora sigue la etapa de adiestramiento, "se siente muy bonito tenerlo, es un alto grado de responsabilidad... va a estar en el campo Militar número 1 y estará en búsqueda y rescate".

----Proteo, un héroe para la historia

Cabe señalar que el can Proteo, falleció el pasado 10 de febrero a las 16:45 horas, a causa de las condiciones climatológicas prevalecientes en Turquía.

En su última labor de Ayuda Humanitaria en Turquía, el can apoyó en el rescate con vida de un menor y la recuperación de 14 cuerpos.

Proteo era uno de los 10 canes que fueron enviados para contribuir en las actividades de búsqueda y rescate de personas en la ciudad de Adiyaman.