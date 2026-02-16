Segob ha canjeado más de 9 mil armas

Ciudad de México.- En lo que va de la administración, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ha canjeado 9 mil 128 armas de fuego por efectivo, entre ellas, armas largas, piezas de artillería como granadas además de que se han recibido hasta cartuchos de dinamita.

El programa tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en manos de la población y contribuir a la disminución de la violencia en el país; el canje se hace en módulos en atrios de iglesia.

De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de octubre de 2024 al 10 de febrero de 2026, del total de armas entregadas de manera voluntaria, 5 mil 311 corresponden a armas cortas y 2 mil 648 a armas largas.

Además, se han recibido 561 mil 292 cartuchos, 11 mil 843 cargadores, mil 169 granadas, 15 cartuchos de dinamita.

También se han canjeado 245 estopines y 85 mil 14 cápsulas detonantes o fulminantes.

En el mismo periodo también se han intercambiado 8 mil 70 juguetes bélicos por juguetes didácticos, como parte de la estrategia paralela dirigida a niñas y niños para fomentar una cultura de paz desde la infancia.

El pasado 14 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el Gobierno pagará este año entre cinco y 33 mil pesos por armas, municiones y explosivos útiles que se entreguen en el marco del programa.