Semáforo debe considerar capacidad de vacunación: Sheinbaum a SSa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que es necesario actualizar el esquema para definir el semáforo epidemiológico, donde se considere la vacunación.

"Hubo una actualización, a mí me parece que tiene que haber una actualización mayor en dónde pese mucho la capacidad de personas vacunadas", indicó.

Entrevistada luego de inaugurar el Pilares "Salesiano", en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, refirió que aún es útil el semáforo, pero hay una condición muy diferente al año pasado, en el que no se pueden cerrar restaurantes y otras actividades productivas.

"No podemos ahorita cerrar restaurantes o actividades productivas, lo que tenemos que hacer es que empresarios cuiden que se mantengan las medidas que ya conocemos y que la ciudadanía nos cuidemos entre todos, no solo las medidas preventivas del Covid, sino, que aprendamos a cuidar nuestra salud", dijo.

Luego de que la Secretaría de Salud federal ubicó a la Ciudad de México en semáforo rojo y que el gobierno capitalino determinó mantenerse en naranja, la jefa de gobierno expuso que no busca confrontaciones, sino, que son los números que ellos tienen, pues la SSa tiene información atrasada.

"No quiero que entremos al debate, si es Secretaria de Salud Federal o Secretaría de salud Local, nuestro argumento de que estamos en naranja, tienen que ver con los datos de los últimos 10 días, a veces la Secretaria de Salud federal toma datos previos que son los que vienen en el sistema de salud", expuso.

Sheinbaum Pardo destacó que los argumentos del gobierno capitalino para mantener el semáforo naranja son que la positividad no ha aumentado, se han mantenido constantes los ingresos hospitalarios, se ha reducido la taza de incremento de hospitalización y la Ciudad es una de las entidades donde el mayor número de adultos están vacunados.

"La única manera de enfrentar el Covid desde nuestra perspectiva en este momento, dado que es muy difícil cerrar actividades por la situación económica de la ciudad, primero es vacunar y tomar en nuestras manos la salud, que asumamos la responsabilidad y lo tercero es el programa de salud casa por casa", expuso.

Recalcó que si ha aumentado el número de personas hospitalizadas, pero se consideró que se pueden seguir desarrollando las actividades, si todos los capitalinos se cuidan.