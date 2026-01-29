Semar erradica cultivos ilícitos en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), durante varias acciones consecutivas, localizó y erradico 34 plantíos de amapola en el poblado Chuparrosa del municipio Del Nayar, Nayarit.

En un comunicado la dependencia informó que estas acciones se realizaron mediante patrullajes de disuasión y vigilancia, en los que se localizaron estos plantíos, en un área de 137 mil 600 metros cuadrados, dando como resultado la destrucción en el lugar de tres millones 211 mil 500 plantas.

Indicó que, a través de la erradicación de estos cultivos se contribuye a la seguridad y el bienestar de la población, además el personal naval está instruido para establecer operaciones de localización, aseguramiento y destrucción de plantíos ilícitos.

La Semar enfatizó que contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno para combatir la producción y elaboración de drogas en nuestro país, debilitando las capacidades de los grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, evitando con ello que estas sustancias se encuentren al alcance de la población.

