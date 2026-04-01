Semar recupera dos mil huevos de tortuga golfina en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

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de tortuga golfina, en las costas de Oaxaca.Esto como resultado de laentrey la(Profepa), con el objetivo de proteger y preservar a las tortugas marinas durante su arribazón, en las costas de la entidad."En este contexto,, destacamentado en, brindó apoyo y seguridad a inspectores de Profepa durante lade la temporada 2025-2026 de tortugas marinas de la especie golfina, en el Santuario de Playa Escobilla, Santa María Tonameca", resaltó laen un comunicado.Indicó que se logró la recuperación de los huevos, los cuales fueron trasladados al, donde seránbajo condiciones adecuadas para su conservación, protección y manejo especializado.Con la finalidad de garantizar su, contribuyendo así a lade esta importante especie marina, considerada de gran valor ecológico.Lareiteró su compromiso con lay la, colaborando con autoridades ambientales para salvaguardar los recursos naturales del país, contribuyendo al bienestar ecológico de las costas mexicanas y fomentando una cultura de respeto hacia el entorno natural.