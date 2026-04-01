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Semar recupera dos mil huevos de tortuga golfina en Oaxaca

Los huevos recuperados fueron trasladados al Santuario Tortuguero de Escobilla para su conservación especializada.

Por El Universal

Abril 01, 2026 01:52 p.m.
A
Semar recupera dos mil huevos de tortuga golfina en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

Secretaría de Marina
( Semar

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) recuperarondos mil huevos de tortuga golfina, en las costas de Oaxaca.
Esto como resultado de la colaboración entre personal naval y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el objetivo de proteger y preservar a las tortugas marinas durante su arribazón, en las costas de la entidad.
"En este contexto, personal naval, destacamentado en Puerto Escondido, brindó apoyo y seguridad a inspectores de Profepa durante la décima arribada de la temporada 2025-2026 de tortugas marinas de la especie golfina, en el Santuario de Playa Escobilla, Santa María Tonameca", resaltó la Semar en un comunicado.
Indicó que se logró la recuperación de los huevos, los cuales fueron trasladados al Santuario Tortuguero de Escobilla, donde serán resguardados bajo condiciones adecuadas para su conservación, protección y manejo especializado.
Con la finalidad de garantizar su correcta incubación y posterior eclosión, contribuyendo así a la supervivencia de esta importante especie marina, considerada de gran valor ecológico.
La Semar reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, colaborando con autoridades ambientales para salvaguardar los recursos naturales del país, contribuyendo al bienestar ecológico de las costas mexicanas y fomentando una cultura de respeto hacia el entorno natural.

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