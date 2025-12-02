Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República ajustará el formato de comparecencia de la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir rondas de preguntas de los grupos parlamentarios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, aclaró que la prohibición de realizar preguntas no estaba en la convocatoria, sino en un acuerdo interno para las sesiones.

Ese acuerdo, dijo, será modificado para dar mayor apertura y participación en las comparecencias.

¿Cómo funcionan nuevas comparecencias?

El político tabasqueño explicó que el nuevo formato para las comparecencias que se prevé se realizarán en la sesión de este miércoles, contempla tres rondas de preguntas, una por cada grupo parlamentario, de dos minutos cada una.

Después, cada persona integrante de la terna contará con 20 minutos para exponer y responder los cuestionamientos.

Posteriormente, se dará paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, y finalmente se procederá a la votación en el pleno.

El legislador precisó que, aunque se permitirá hacer preguntas directas, no habrá interpelaciones ni interrupciones durante las intervenciones.

Cuestionado sobre si ya existe una inclinación de voto hacia alguno de los 10 perfiles seleccionados, el coordinador parlamentario sostuvo que ningún acuerdo está tomado y que la Jucopo únicamente votará una lista con "cinco hombres y cinco mujeres".

Sobre el perfil de Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la FGR y una de las aspirantes, López Hernández destacó que es una abogada con amplia trayectoria en procuración de justicia, exlegisladora y exconsejera jurídica del Ejecutivo federal.

"Es una persona honesta, con una larga trayectoria en el servicio público", afirmó.

El legislador recordó que el Senado primero deberá aprobar la lista de diez personas aspirantes, y posteriormente será la presidenta Claudia Sheinbaum quien envíe la terna definitiva a la Cámara Alta.