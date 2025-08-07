logo pulso
Senado alista toma de protesta de magistrados y ministros de la Corte

El Salón de Sesiones será remodelado para recibir a senadores, magistrados y juzgadoras electas en una ceremonia especial y protocolar.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 05:05 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República alista los preparativos para la sesión solemne del próximo 1 de septiembre en la que rendirán protesta 881 personas juzgadoras electas, la cual tendrá una duración de cuatro horas y se llevará a cabo a partir de las 19:30 hrs.

El Salón de Sesiones será objeto de remozamiento y adecuaciones para recibir a senadores, personas juzgadoras electas e invitados especiales.

Orden de toma de protesta

De acuerdo con la logística diseñada para esa ceremonia, la toma de protesta será por grupos, en el siguiente orden:

A las 19:30 horas

(9) Ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(2) Magistrada y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(15) Magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(5) Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial

A las 20:00 horas

(130) Magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos

A las 20:30 horas

130) Magistradas y magistrados del Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuitos

A las 21:00 horas

(129) Magistradas y magistrados del Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Circuitos.

(75) Magistradas y magistrados del Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos.

A las 22:00 horas

(130) Juezas y jueces del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Circuitos.

A las 22:30 horas

(125) Juezas y jueces del Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Circuitos.

A las 23:00 horas

(131) Juezas y jueces del Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos.

