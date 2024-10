Senado da a conocer 48 finalistas a la CNDH

Las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado dieron a conocer los 48 finalistas para elegir a quien presidirá la CNDH entre los que destacan Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección por otros cinco años, Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Asimismo, Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Jesús González Schmal, exdiputado y excandidato a alcalde por Morena.

Durante la reunión de dichas comisiones se acordó que los finalistas comparecerán del jueves 24 de octubre y hasta el sábado 26 de octubre. Un total de 18 aspirantes no cumplieron con los requisitos de idoneidad, en su mayoría por no certificar los documentos que presentaron, por lo que fueron eliminados.

Rosario Piedra Ibarra, quien fue electa en medio de polémica como presidenta de la CNDH y quien ha sido cuestionada por su militancia y defensa de funcionarios de Morena, busca ser reelecta en el cargo. Se prevé que comparezca el viernes 25 de octubre, a las 18:30 horas.

Las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia avalaron por unanimidad este viernes la elegibilidad de estos aspirantes, que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio, destacó la trascendencia para el país de este proceso de selección de quien estará al frente de la CNDH los próximos cinco años.

Reiteró que "48 personas han cumplido con los requisitos de la convocatoria y son elegibles a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2024-2029".

Informó que se inscribieron un total de 66 aspirantes -42 hombres y 24 mujeres-, pero 18 no cumplieron con los requisitos por lo que fueron eliminados.

Las y los aspirantes deberán comparecer por orden alfabético ante estas comisiones para fundamentar la idoneidad de su candidatura a partir del jueves 24 de octubre y hasta el sábado 26 de octubre.

Entre otros finalistas se encuentran Viridiana Ambrosio Alcántara, Felipe Ruelas Salvador, Patricia Astorga López, Daniel Balboa Verduzco, Blanca Campos Carrillo, Adán Baltazar García Fajardo, Hugo Vaquero Hernández, entre otros.