Senado de Brasil rechaza nominación de Jorge Messias al STF
Senado de Brasil bloquea a un postulado por el presidente al Supremo Tribunal por 1ª vez en 132 años
SAO PAULO (AP) — El Senado de Brasil asestó el miércoles un golpe político al presidente Luiz Inácio Lula da Silva al rechazar su nominación para el Supremo Tribunal Federal, la primera que esto sucede en más de 130 años y una señal de la poca popularidad que goza el mandatario entre algunos de los principales legisladores en momentos en que busca la reelección.
Senado de Brasil rechaza nominación de Jorge Messias
Únicamente 34 senadores votaron a favor de la llegada de Jorge Messias, procurador general de Brasil desde 2023 al máximo tribunal. En cambio, otros 42 rechazaron su designación. Muchos de los opositores a la candidatura de Messias celebraron el resultado en el pleno, incluido el senador Flávio Bolsonaro, aspirante presidencial.
Messias, quien también trabajó para la expresidenta Dilma Rousseff, necesitaba 41 votos para su aprobación.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, abogó abiertamente por otro candidato antes de que Lula eligiera a Messias. La prensa brasileña ha reportado desde hace meses un enfrentamiento entre el senador y Lula por no elegir al exsenador Rodrigo Pacheco.
Dificultades políticas de Lula con el Poder Legislativo
Creomar de Souza, analista político de Dharma Political Risk and Strategy, una firma de consultoría de riesgo y estrategia política con sede en Brasilia, dijo que Lula ha tenido dificultades para trabajar con el Poder Legislativo desde que regresó al cargo, y que el rechazo a Messias es un claro ejemplo.
"Esta disputa en torno a Messias implicó ponerlo en una posición difícil. El gobierno anunció que era él y luego tardó en presentar la nominación formal. Después, el proceso de votación no incluyó una coordinación real", dijo de Souza. "Quedó demasiado expuesto, no hubo una defensa eficiente y el resultado no podía ser diferente".
Lula, quien buscará la reelección en octubre para un cuarto mandato no consecutivo, eligió a Messias para tomar el lugar de Luís Roberto Barroso, quien renunció en noviembre. El máximo tribunal de Brasil ha funcionado con 10 integrantes desde entonces.
Messias, de 46 años, había recibido previamente la aprobación de una comisión del Senado, pero el pleno discrepó en una votación secreta. Messias fue el tercer nominado de Lula al máximo tribunal durante este mandato.
Además de Lula, otros miembros del tribunal hicieron campaña abiertamente a favor del procurador general, quien también intentó recabar votos entre legisladores de fe evangélica como él.
El presidente de Brasil tendrá que nominar a otro candidato, que deberá someterse al mismo escrutinio antes de que el Senado vuelva a votar.
La última vez que el Senado de Brasil rechazó a un nominado para el máximo tribunal fue en 1894, cuando el segundo presidente del país, Floriano Peixoto, estaba en plena disputa con los legisladores.
Senado de Brasil rechaza nominación de Jorge Messias al STF
Senado de Brasil bloquea a un postulado por el presidente al Supremo Tribunal por 1ª vez en 132 años
