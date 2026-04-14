Senado declara constitucional reforma Plan B electoral
La presidenta de la Mesa Directiva instruyó la publicación de la reforma en el Diario Oficial.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como "Plan B", luego de que este proyecto recibió el respaldo de 19 congresos locales, con lo que se alcanza la mayoría necesaria que requiere la modificación a la Carta Magna.
Senado aprueba reforma Plan B electoral
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Diputados el expediente con Proyecto de Declaratoria por el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El documento incluye los votos aprobatorios de los congresos de:
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Detalles de la aprobación y publicación
Luego de dar cuenta de ello, Castillo Juárez emitió la declaratoria correspondiente e instruyó para que la reforma constitucional se remita al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
La senadora enfatizó que esta modificación a la Constitución Política parte de la convicción de que es necesario acabar con privilegios y hacer más eficientes las instituciones, además de reducir gastos excesivos, ordenar el uso de los recursos públicos y corregir inercias burocráticas que durante mucho tiempo se apartaron del sentido profundo del servicio público.
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